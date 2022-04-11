俄毀烏S-300防空系統 揚言未來和談不會暫停動武

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄軍已摧毀烏克蘭獲得一個歐洲國家提供的S-300防空飛彈系統。俄國外交部長拉夫羅夫則表明，未來與烏克蘭和談過程中，莫斯科不會停止軍事行動。

此外，克里姆林宮今天表示，北歐國家瑞典和芬蘭可能獲准加入北大西洋公約組織（NATO）一事，不會為歐洲帶來穩定；且俄羅斯擁有償還債務的資源，沒有客觀理由會出現違約。

路透社報導，俄羅斯國防部指稱，俄軍10日由海上發射數枚口徑巡弋飛彈（Kalibr），摧毀了藏在烏克蘭中南部城市第聶伯羅（Dnipro）近郊一座棚廠的4架S-300發射器，並擊中25名烏軍。它未提及這套防空系統來自哪個歐洲國家。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天接受俄羅斯國營電視台訪問時表示，他認為沒有理由不與烏克蘭繼續協商。但他強調，接下來當雙方再度回到談判桌時，莫斯科將不會暫停軍事行動。

拉夫羅夫指出，俄羅斯與烏克蘭2月底進行首輪談判時，俄國總統蒲亭曾下令暫停軍事行動；但如今莫斯科的立場已經轉變。

他說：「當我們已經確信，烏克蘭人並不打算採取對等做法，於是便做出決定：接下來幾輪談判期間，（俄方軍事行動都）不會暫停，除非已經達成最終協議。」

俄羅斯官員曾表示，與烏克蘭的和談進展不如莫斯科期待；並指控西方國家藉由聲稱俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪，試圖破壞談判進程。

拉夫羅夫上週指責基輔向莫斯科提出一份「令人無法接受」的和平協議草案，內容偏離雙方先前已達成同意事項。當時烏克蘭當局反駁稱，拉夫羅夫的說法是要破壞基輔信譽，或是要轉移外界對於俄軍被控犯下戰爭罪一事的注意力。

另一方面，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在記者會上，被問到有關瑞典和芬蘭可能加入北約的問題，他答道：「我方一再表示，北約一直是為了對抗而設計的工具，因此它的進一步擴張不會為歐洲大陸帶來穩定。」

美國國務院一名高階官員上週透露，芬蘭和瑞典可望加入北約，是北約各國外長在比利時布魯塞爾開會時討論的內容之一。

培斯科夫還告訴記者，俄羅斯只會有「技術性的、人為的債務違約」問題，「沒有客觀因素會出現這類違約」。「俄國有一切必要資源來履行所有償債義務。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110411