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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

WTO：俄烏戰恐使全球GDP成長降0.7至1.3個百分點

2022/4/12 02:33（4/12 07:41 更新）
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世界貿易組織11日預言，俄烏戰事恐使今年世界貿易成長近乎減半，進而拖累全球GDP成長。圖為7日頓巴斯地區盧甘斯克州民宅遭俄軍轟炸。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
世界貿易組織11日預言，俄烏戰事恐使今年世界貿易成長近乎減半，進而拖累全球GDP成長。圖為7日頓巴斯地區盧甘斯克州民宅遭俄軍轟炸。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天預言，俄羅斯在烏克蘭發動戰事恐使今年世界貿易成長近乎減半，進而也將拖累全球國內生產毛額（GDP）成長。

世貿表示，俄軍入侵烏克蘭不僅製造出「極其嚴重」的人道危機，也對全球經濟造成「嚴重打擊」。

設在瑞士日內瓦的世貿指出，儘管俄、烏兩國在整體世界貿易和產值所占比重相對為小，卻是一些必要產品的重大供應源，尤其是糧食和能源。

世貿說：「本組織秘書處透過一個全球經濟模擬模型預測，俄、烏戰危機恐使2022年全球國內生產毛額成長率降低0.7到1.3個百分點，來到3.1%至3.7%之間。」

世貿並指出，歐洲因為是俄、烏出口的主要目的地，以致恐將遭受這場戰事的最嚴重衝擊。（譯者：張佑之）1110412

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