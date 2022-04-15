黃循財接棒李顯龍 學者：新加坡政黨機制未注重家族政治

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）新加坡財政部長黃循財獲推舉成為執政黨人民行動黨第4代團隊領導人，可望從李顯龍手中接棒出任總理。學者分析，「李家」雖有一定規模，但星國政黨機制並未特別注重家族政治。

原被視為新加坡下任總理人選的副總理王瑞杰去年4月突然宣布，基於年齡及健康考量，不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物，為向來穩定的星國政壇投下震撼彈。

時隔約一年，身兼人民行動黨秘書長的星國總理李顯龍昨天宣布，黃循財獲推舉作為黨內第4代團隊領導人。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人，他將於近期進行內閣調整；一般預料將由黃循財接任副總理，隨後再於李顯龍手中接下總理之位。

李顯龍是新加坡建國總理李光耀的長子，2004年由吳作棟手中接棒，成為星國第3位總理。

「領導權不是自然繼承的，必須由每一代領導人重新爭取」，李顯龍昨天在臉書發文表示，新加坡需要強而有力的團隊，且有一位能將大家團結在一起並讓團隊成員發揮所長的領導者。

對於黃循財可望成為李顯龍接班人，而非由「李家人」出馬，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎向中央社記者分析，這實質意義並不大。有些民眾不太能接受家族政治，但也有些人認為「李家」有一定的正當性，較願意接受「李家人」參政。

他觀察，雖然「李家有一定規模」，但包括人民行動黨在內的新加坡政黨，「沒有一種機制會特別注重家族政治」。舉例來說，若有行動黨龐大的黨機器協助，不論是誰，參政過程都會比較順利。

至於黃循財接班的時間點，莊嘉穎認為，主要還是要看現任人民行動黨秘書長、總理決定什麼時候放手；他推測應該會在下屆國會大選前交棒。

新加坡下屆大選最遲將於2025年11月舉行，他指出，交棒時程也須考量疫情、經濟復甦、通貨膨脹、俄烏戰事及美中關係緊張等種種因素，若人民行動黨在這些議題上的應對政策較為成功且順利，「也許李顯龍會願意早一點讓黃循財接班」，反之，就會有所延遲。

未來黃循財接班後，不少學者都看好現任衛生部長王乙康、教育部長陳振聲等人可能成為黃循財副手。

此外，在對美、對中關係上，新加坡向來秉持「不選邊站」策略，維持與美國、中國的關係，莊嘉穎認為，這項策略能奏效的關鍵包括過去中、美利益有很大的重疊，新加坡能左右逢源從中獲益。不過，如今美中關係緊張，利益重疊越來越小甚至出現對立局面，未來在黃循財領導下，新加坡如何因應調整，仍需繼續觀察。

他指出，黃循財向來作風較為謹慎，未來成為總理後，是否還能以謹慎態度守住之前的慣例做法，在當前美中關係不斷變動下，仍有待觀察。

至於新加坡對台關係未來的發展，莊嘉穎表示，這取決於美中關係發展，新加坡可能還是會先考慮美中關係，以及新加坡在美中關係的地位，其次才會考量與台灣之間的關係。（編輯：高照芬）1110415