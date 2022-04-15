率領抗疫、留下男兒淚 黃循財出線接棒李顯龍

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）新加坡財政部長黃循財25年前以經濟師身分加入貿工部，之後當選國會議員、歷任不同部會首長，2年來，帶領星國抗疫有成，曾在國會感謝抗疫人員時留下男兒淚。如今他出線成為第4代團隊領導人，可望接任總理。

疫情不僅打亂許多人的生活，更衝擊新加坡總理李顯龍的交棒規劃。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人，他將於近期進行內閣調整，一般預期將由黃循財接任副總理，隨後再於李顯龍手中接下總理之位。

現年70歲的李顯龍原本希望70歲前完成交接，但他於2020年7月大選後表示，當前首要之務是控制疫情、穩定經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

然而，去年4月，原被視為下任總理人選的星國副總理王瑞杰突然宣布不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物，為向來穩定的新加坡政壇投下震撼彈。

那麼，誰將接替王瑞杰、成為李顯龍接班人？歷經一年左右的時間，答案終於明朗化，身兼新加坡執政黨人民行動黨秘書長的李顯龍昨天發布聲明，財政部長黃循財獲推舉作為第4代團隊領導人。

現年49歲的黃循財去年從王瑞杰手中接任財政部長，與衛生部長王乙康、教育部長陳振聲都被外界點名是最有可能的接班人選。

雖然黃循財算是第4代領導團隊中相對年輕的政治人物，但有分析指出，黃循財擔任政府抗疫工作小組聯合領導人證明自己能力，執掌財政部的表現也不俗，再加上他處事相對低調謹慎、爭議較少，是黨內「最有共識」的人選，這些都是他最後出線的原因。

黃循財是美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士，也擁有哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位。

星媒報導，25年前，黃循財以經濟師的身分加入貿工部，展開公務員生涯，先後在貿工部、財政部、衛生部任職，也曾擔任李顯龍的首席私人秘書、掌管能源市場管理局。

2011年，黃循財正式步入政壇，當選國會議員後，曾任國防部兼教育部政務部長；文化、社區及青年部長；國家發展部長；教育部長等職，歷練豐富且多元。

值得注意的是，2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，新加坡政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財就是小組的聯合領導人之一，挑起擘劃防疫政策的重責大任，並親上火線在一場場記者會上說明各項防疫政策，曝光度頓時增加不少。

不過，鐵漢也有柔情的一面。2020年3月，疫情燒得如火如荼，黃循財在國會發言感謝抗疫前線人員時，忍不住哽咽、留下男兒淚，令不少人印象深刻。

肩負繁重的抗疫工作，彈吉他成了黃循財最好的紓壓方式。在父親耳濡目染下，他從小就開始彈吉他，現在在書房也有個角落特別保留給吉他、音箱等器材。

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值得一提的是，去年聖誕節前夕，黃循財在Instagram分享一段自己在書房彈奏吉他的影片，並寫道，「彈吉他能讓我放鬆心情」。網路上也可看到他過去自彈自唱經典老歌「月亮代表我的心」、台語歌曲「我問天」的影片，彈奏功力可見一斑。

如今，這位星國抗疫關鍵人物將出任第4代團隊領導人，黃循財感謝同僚的信任，也說「很榮幸被選為團隊領導人，會盡全力堅守職責」。（編輯：周永捷）1110415