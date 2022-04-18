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南非暴雨成災已釀443死 總統取消外訪指揮救災

2022/4/18 15:52
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（中央社南非德班17日綜合外電報導）南非遭遇致命氣候災難，東南部沿海地區暴雨成災，死亡人數已增至443人，另有至少63人下落不明。隨著降雨減弱，救難人員正加速展開搜救。

東南部沿海地區上週末開始降下傾盆大雨，迅速引發嚴重洪患與山崩，重創德班市（Durban）和周邊地區。

法新社與路透社報導，截至今天，已有443人死於洪災，其中包括兩名警方緊急救援人員。

科學家警告，隨著氣候變遷導致全球暖化，洪患和其他極端天氣事件將變得更加頻繁且強烈。

洪水席捲德班所在的瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal），另外至少造成63人失蹤、性命堪憂，風光明媚的海灘也布滿了垃圾。瓜祖魯那他省首長齊卡拉拉（Sihle Zikalala）說，這是這個省有記錄以來最嚴重的洪災之一，「省內人命、基礎建設、服務運送網絡所遭遇的破壞程度前所未見」。

齊卡拉拉說：「我們必須鼓起勇氣，將這場災難轉化為重建瓜祖魯那他省的機會。瓜祖魯那他省人民將會從這場混亂中走出來。」

這場洪患導致數以千計的人無家可歸，電力和供水服務中斷，非洲最繁忙港口之一德班營運中斷。一名省級經濟官員估計，整體基礎設施損失超過6.846億美元（約新台幣200億元）。

在災情最嚴重的部分地區，居民表示，今天預計還會降下更多雨，讓他們恐懼不已。有些人的親友下落不明，只能苦苦等候消息。

居民梅約卡（Sbongile Mjoka）說：「我們並未失去希望。然而，隨著時間流逝，我們一直非常擔心。」她的8歲侄兒已經失蹤了好幾天，自己的住處也嚴重受損。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的辦公室昨晚表示，總統已延後赴沙烏地阿拉伯的工作訪問行程，專心應對國內災情。拉瑪佛沙將與內閣成員召開會議，評估如何因應相關危機。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110418

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