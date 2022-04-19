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俄專機因禁飛令繞道1.5萬公里 成世界次長航班

2022/4/19 16:11
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）根據全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24，一架從莫斯科起飛的專機，去西班牙和希臘接回被驅逐的俄國外交官，但因為歐盟飛行禁令被迫繞一大圈，總航程達1萬5000公里。

Flightradar24表示：「西班牙和希臘破例允許這架專機進入領空，但專機面對其他維持俄羅斯航班禁令的國家只能繞道飛行。」

這架專機第1站是從莫斯科飛往西班牙馬德里，原本兩點的最短路徑長度為3409公里，改從大西洋上空繞道後增至7086公里。接著專機從馬德里飛往希臘雅典，本來距離是2383公里，但被迫從北非和地中海上空繞路，航程增為3729公里。

俄羅斯專機從雅典飛回莫斯科，過程中還是要避開多國領空，改由土耳其上空通過，航程從2203公里增至4348公里。

Flightradar24表示：「這班專機總航程達1萬5163公里，僅略低於目前全球最長的新加坡至美國紐約航線。」

目前世界上最長的商業航班，是由新加坡航空營運的新加坡－紐約航線，從樟宜機場直飛美國紐約甘迺迪國際機場，全程1萬5349公里，費時17個小時31分鐘才能抵達目的地。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110419

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