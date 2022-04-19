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俄侵烏讓獅子山經濟雪上加霜 貧民1天1餐過活

2022/4/19 16:26
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（中央社獅子山首都自由市18日綜合外電報導）住在獅子山首都自由市（Freetown）貧民窟的杜雷（Iyesatu Turay）說，她沒有足夠的食物餵飽家人。

這個貧民窟的居民原本生活就已經夠辛苦了，現在遠處的烏克蘭爆發戰爭，讓他們更難度日。

最近這個非洲西部國家的燃油價格、烹調用油、米等基本開銷都大幅上揚，28歲、育有3個小孩的杜雷說：「我們需要幫助，我們每天只靠晚餐勉強填肚子，缺乏食物、沒水、沒電燈。」

盛產鑽石的獅子山卻是世上最貧窮的國家之一，經歷1991至2002年的內戰，與2014至2016年西非伊波拉（Ebola）疫情，至今創痛未平。

根據世界銀行（World Bank），烏克蘭戰爭可能讓較貧窮國家遭受經濟衝擊的警告，已在這個人口750萬的國家成真。

獅子山約43%人口生活在每天僅1.9美元過活的貧窮線下。

身為能源大國的俄羅斯正遭到西方嚴厲制裁，其2月間入侵烏克蘭導致全球油價飆漲，消費者物價指數也迅速攀升。

自由市的雜貨商席塞（Musa Sesay）告訴法新社，他的供應商每個都漲價，「物價上漲不是我們的責任，這是全球性的問題」。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1110419

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