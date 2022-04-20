越南少女遭父親賣到中國當新娘 3年後逃回報案

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南義安省一名患有心臟病的男子盧富峰為了治病，2018年將年僅13歲的女兒小美賣到中國當「新娘」並得手1億越南盾（新台幣約12.7萬元），小美去年逃回越南向警方報案。

綜合越南法律報（Bao Phap Luat Viet Nam）、越南快訊（VnExpress）報導，今年47歲的盧富峰（Lo Pho Pheng）長年為心臟病所苦，2018年病情復發，在沒錢醫治的情況下，便與盧氏甘（Lo Thi Cam）商量要把當時年僅13歲的女兒小美賣到中國。

小美接著被帶往中國，並以1.5億越南盾的價格賣出，扣掉3000萬仲介費後，盧富峰收到1億，盧氏甘收到1300萬，負責將小美賣到中國的蒙氏春（Moong Thi Xum）則得手700萬。

小美被賣到中國當「新娘」與一名男子生活一段時間後，2021年10月1日逃回越南向警方報案。警方調查，小美被賣的時候，只有13歲4個月24天。

盧富峰在法庭上表示，因為很窮又沒念什麼書「思慮欠周」。小美也請求法官對父親及其他被告從輕量刑。

報導表示，盧富峰、蒙氏春、盧氏甘3人因為販運16歲以下人口，分別遭到義安省人民法院判刑14年、13年、12年有期徒刑。

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中國因為早年的一胎化政策導致性別比例嚴重失衡，這場「光棍危機」致使周邊的越南、緬甸、柬埔寨女性成為人口販運的被害人，她們被賣到中國當「新娘」或是在聲色場所遭到性剝削。

根據越南各單位、地方統計，自2010年至2021年6月，共發現近3500起人口販運案件，被害人近7500名。人口販運範圍遍及越南63個省市，被害人不只婦女、兒童，還包括男性、嬰兒，有些人或淪為器官買賣與代孕的「工具」。（編輯：韋樞）1110420