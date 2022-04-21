美法院裁決解除大眾運輸口罩令 司法部將上訴

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國司法部今天表示，政府正在對一項法院裁決提出上訴；這項裁決本週稍早解除搭乘大眾運輸工具的聯邦口罩強制令，引發爭議。

綜合法新社和路透社報導，司法部發言人柯里（Anthony Coley）說，美國疾病管制暨預防中心（CDC）評估口罩強制令「對保護大眾健康有其必要性」後，司法部已提交上訴通知。

美國聯邦法官18日駁回COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口罩強制令的規定，稱其逾越疾管中心的法定權限。

華府決策者上週才決定將口罩強制令延長到5月3日。

佛羅里達州中區聯邦地區法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）在她的裁決中表示，雖然大眾對遏止COVID-19疫情擴散抱持「濃厚興趣」，但口罩強制令「逾越疾管中心的法定權限」，而疾管中心「也未能充分解釋這項決定」。

多家大型航空業者隨後陸續取消搭乘國內和部分國際航班必須佩戴口罩的要求，Uber及Lyft等叫車業者以及客運鐵路美國鐵路公司（Amtrak）也撤銷口罩強制令。

疾管中心透過聲明表示，「持續建議民眾在所有室內大眾運輸工具環境下佩戴口罩」，「如我們之前所言，在運輸走廊等擁擠或通風不良的地點，佩戴口罩最有幫助。」

疾管中心表示會持續評估情勢，以判定未來是否仍有必要維持佩戴口罩的要求。

民調業者輿觀（YouGov）本月18日執行的調查顯示，63%受訪者「強烈」或「有些」支持美國政府對於搭乘大眾運輸必須佩戴口罩的要求。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110421