日本三菱電機又造假 40年來變壓器不符客戶規格

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（中央社東京21日綜合外電報導）在各項產品接連被發現數據或檢驗造假的日本三菱電機公司，今天宣布又在變壓器產品發現新的造假情況，時間長達約40年。這些變壓器主要供發電廠等使用，數量多達3384座。

日本放送協會（NHK）報導，三菱電機表示，在製品檢驗被發現造假的工廠，是位於兵庫縣赤穗市「系統變電系統製作所」赤穗工廠。

這間工廠專門生產製造供發電廠及變電廠使用的變壓器，但被發現未依電力公司等顧客要求規格進行產品檢驗。

具體來說，例如在變壓器是否能承受高電壓的檢驗中，這家工廠使用比規定來得低的電壓進行測試，但在書面記載時就像是依規定進行一樣。

這種檢驗造假從1982年起一直到今年3月止，大約歷時40年，問題產品銷售對象包括海內外電力公司及鐵路公司等，銷售數量多達3384座。

三菱電機表示，目前沒有接獲客戶端反應變壓器發生故障等通報，但接下來將個別聯繫客戶進行特別檢查。

這次造假是由律師等組成的委員會進行調查，並在4月1日確認此事。

產經新聞報導，三菱電機表示，目前不認為這些變壓器會立刻發生故障。三菱電機在這個領域市占率約15%。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110421