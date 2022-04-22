COVID-19全球最新情報 4/22

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新加坡樟宜機場3月旅客量達114萬人次，是2020年3月爆發疫情以來首度突破百萬。圖為4月1日樟宜機場第一航廈大廳來往旅客。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月21日

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（中央社台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，上海仍是中國疫情最嚴峻的地方，占整體本土確診比例95%；香港第5波疫情轉趨緩和，經濟民生活動21日起局部恢復。

世界衛生組織（WHO）在每週報告中表示，上週全球通報的新增確診人數較前一週減少近四分之一，持續延續3月底以來的下降趨勢。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間22日上午7時，全球至少621萬994人感染COVID-19病逝，至少5億755萬5619人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心21日宣布，新增2969例本土病例，再創歷史新高，其中新北增加1000例最多，無死亡案例；另境外移入新增89例。

教育部21日晚間公布最新確診學生統計，新增358例，各級學校累計達4043名學生染疫，全國共737校停課。

國內連續7天單日新增本土個案數都超過千例，指揮官陳時中近日多次提及，預計本週內將公布篩檢取代隔離政策擴大適用職業，包括關鍵基礎設施、特殊公務單位等，確保社會正常運作。他在記者會中更表示，篩檢代替隔離最後一定會開放到全民適用，民眾接受程度將影響修正速度。

● 中國

官方21日通報，新增本土病例1萬9382例（含確診者與無症狀感染者），連續兩日低於2萬例。

根據通報，截至20日24時，中國累計死亡4663例，累計報告確診病例19萬3953例。

上海仍是中國疫情最嚴峻的地方，20日本土確診達1萬8495例，占整體本土確診比例95%。此外，新增8人死亡，這是連續第4天再有患者病亡，本輪累計死亡人數達25人。

● 香港

隨著第5波疫情轉趨緩和，香港的經濟民生活動21日起局部恢復。香港21日新增628例病例，稍低於20日的668例。

第5波疫情自1月初爆發，疫情高峰時單日感染人數一度超過5萬人，由於疫情嚴峻，當局勒令電影院和美容院等處所關閉，食店也停止晚上供應內食，以及每桌不能超過兩人。

隨著疫情好轉，當局早前宣布21日起放寬大部分防疫措施，包括各類處所可以重開，以及食店晚上恢復供應內食，同時每桌由2人增至4人。

● 日本

日本境內疫情延燒，東京都21日新增確診病例雖較14日減少約1800例，但仍維持高水準；沖繩縣疫情持續嚴峻，每10萬人新增病例高居各地之冠。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至21日晚間6時30分止，日本全境至少新增4萬7131例確診病例及51例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，至今累計病例數754萬3609例，包括2萬9222例死亡病例。

● 韓國

韓國政府18日起解除多數社交距離規範，隨著生活逐漸回復常態，原就因擔心副作用而低迷的幼兒及青少年疫苗接種狀況，可能因缺乏誘因而持續放緩。

當局取消防疫通行證規定後，12到17歲未成年人及18歲至30多歲年輕族群接種疫苗速度明顯放緩，也有因為接種證明有效期只有6個月而不得不接種第3劑的民眾，在當局宣布解除規定後馬上取消接種預約。

據韓國疾病管理廳統計，截至21日凌晨零時，全國2劑接種率達86.8%，3劑接種率為64.4%；若不包括第3劑接種對象外的12歲以下兒童，第3劑適用對象接種率則為75%，其中以感染及症狀惡化風險較高的60歲以上高齡族群接種率較高，達93.6%。

12歲至17歲未成年者超過65%、超過180萬人至少接種2劑疫苗，但完成第3劑接種人數僅21.2萬人，在12到17歲適用對象中僅占12.9%。

● 新加坡

新加坡採取「與病毒共存」策略，疫情穩定之際，逐步鬆綁邊境管制措施，樟宜機場旅客量隨之回升。今年3月機場旅客量達114萬人次，是2020年3月爆發疫情以來首度突破百萬。

● 泰國

泰國公共衛生部門估計，泰國將近7000萬人口有近5成的人獲得對COVID-19免疫力，不過這和泰國政府期望的8成仍有一段距離。此外泰國疫情指揮中心22日將討論是否進一步放寬更多入境措施。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，疾病管制署流行病學局局長恰卡拉（Chakkarat Pitayowonganon）指出，泰國6750萬人中約有10%的人已經得過COVID-19，加上已打疫苗第3劑以上的人口，泰國約有5成人口獲得免疫力。

根據最新數據，泰國已有7成2的人接種過2劑疫苗，至少接種過1劑的人占8成，接種過第3劑以上的人口占約3成5。

● 柬埔寨

柬埔寨衛生部長蒙文興21日宣布，未接種或未完整接種疫苗的旅客入境柬國只須隔離檢疫7天，而非先前所規定的14天。

報導指出，新規定要求從機場入境的旅客只須在隔離檢疫第7天接受快篩，若結果為陰性即可解除隔離；從陸路口岸入境的旅客則須接受2次快篩，即入境當天和隔離檢疫第7天。

柬埔寨人口約1600萬，截至目前，全國累計13萬6146人染疫、3056人染疫病亡。

※ 歐洲

● 德國

德國財政部官員20日說，財政部長林德納（Christian Lindner）在美國華府參與國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）春季會議期間確診，僅有輕微症狀。

法新社報導，這名官員說，林德納收到篩檢呈陽性反應結果前，曾參與一場20國集團（G20）財長和央行總裁會議，以及一場七大工業國集團（G7）會議。德國目前是G7輪值主席國。

※ 美洲

● 美國

美國司法部20日表示，政府正在對一項法院裁決提出上訴；這項裁決本週稍早解除搭乘大眾運輸工具的聯邦口罩強制令，引發爭議。

美國政府21日表示，對自美墨和美加邊界陸路或渡輪入境的非美國公民擴大要求，他們必須接種疫苗。

2020年3月美國禁止多數外國遊客入境後，已於去年11月對重新開放陸路邊境。與航空國際旅客不一樣的是，經由陸路或渡輪入境美國的民眾不需要提供篩檢陰性證明。（編輯：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110422