華府爆狙擊手隨機開槍攻擊 4人受傷槍手自盡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）官員表示，一名狙擊手今天隱匿在美國華府一所菁英預科學校附近的公寓上部樓層隨機開槍，造成4人受傷，槍手隨後在警方進行攻堅時自戕身亡。

槍擊案是傍晚在高檔社區西北區的康乃狄克大道（Connecticut Avenue）上爆發。康乃狄克大道是華府的主要幹道，多座外國大使館、霍華大學法學院（Howard University School of Law）和哥倫比亞特區大學（University of the District of Columbia）校園都坐落於此。

警方表示，23歲來自維吉尼亞州費法克斯（Fairfax）郊區的嫌疑人史賓塞（Raymond Spencer）是在自己張貼於社群媒體的影片中被認出，影片中他看似展示自己在一棟公寓上部樓層窗戶制高點開槍，還寫下「校園槍擊！」，但拼錯了字，寫成Shool shooting。

華盛頓特區大都會警察局長康提（Robert Contee）深夜在記者會上表示，這支影片「看似真實性相當高」，但仍不確定影片是槍擊當下直播，或是錄下後再張貼網路。

路透社報導，警方數小時前已發布帶有史賓塞照片的公告，表示正在尋找這名調查中的「利害關係人」。

康提說，史賓塞在警方進入他的公寓時自戕身亡，該公寓被布置成「狙擊手格局」，一個武器安裝在三腳架上。

他說，4名遭隨機擊傷的受害者，他們當時「都在哥倫比亞特區街頭辦自己的事」。

助理局長愛默曼（Stuart Emerman）在稍早的簡報會中表示，3名遭槍擊的人被送往地區醫院，分別為1名54歲男子和1名30多歲女子，兩人均受重傷，1名12歲女童的手臂也受傷。

愛默曼表示，第4名受害者為1名年過六旬的婦人，她因為輕微擦傷就地接受治療。

目擊者向路透社和當地新聞媒體表示，他們在華盛頓西北方埃德蒙伯克學校（Edmund Burke School）旁邊高檔的凡尼斯（Van Ness）社區聽聞多起槍響，當時學校正要放學。埃德蒙伯克學校是一所私立大學預科學校。

康提指出，史賓塞當時至少開了20槍。當局表示並不清楚槍手犯案動機。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110423

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。