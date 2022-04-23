波蘭煤礦礦災10人失蹤 3天內第二起事故

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圖為波蘭煤炭礦業集團JSW位在西利西亞省佐菲渥卡的煤礦礦坑。（圖取自facebook.com/jastrzebskaspolkaweglowa）

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（中央社華沙23日綜合外電報導）繼波蘭南部20日發生一起煤礦礦災後，不遠處今天又發生一起礦災意外，10名礦工下落不明。

發生事故的礦坑位在西利西亞省（Silesia Province）佐菲渥卡（Zofiowka）煤礦區，波蘭煤炭礦業集團JSW發表聲明說，「救援人員沒能找到10名礦工」。

該公司表示，凌晨3時40分（台灣時間上午9時40分）礦坑發生地震，引發甲烷外洩，當時地下52名礦工有42人成功逃出。

JSW說，12支救援團隊正試圖進到據信是失蹤礦工所在位置，距坑口約2300至2500公尺。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）稱，這起事故「令人震驚」。2018年，同一礦坑有5名礦工因地震襲擊而喪生。

佐菲渥卡南部約230公里、同樣位在西利西亞省的皮紐維克（Pniowek）煤礦20日才發生意外，造成5人死亡，包括1名救援人員，另有7人失蹤，該煤礦也是JSW所擁有。波蘭迄今仍高度依賴化石燃料。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110423