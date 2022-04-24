東京新增近5000例 未滿10歲患者居各年齡層之冠

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增近5000例確診病例，雖然持續減少，但特別的是，未滿10歲患者有906人，居各年齡層之冠。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4936例確診病例，較上週日減少約280例，已連續13天低於上週同日，且近7天平均單日新增病例數為前一週的81.3%。

東京都今天新增確診病例中，較為特殊的是未滿10歲患者占比最高，約18.4%；65歲以上高齡患者有276人，占比約5.6%。重症患者數跟23日同為14人。

大阪府今天新增2733例確診病例，較上週日增加20多例，至今累計病例數87萬9751例，包括4906例死亡病例。

鹿兒島縣今天新增883例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數6萬408例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1311例確診病例，較上週日減少4例，至今累計病例數15萬3315例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣以651.40人連續30天居日本各地之冠、佐賀縣以405.02人次之、北海道以339.91人排名第3。日本全國平均數為225.81人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110424