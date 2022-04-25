COVID-19全球最新情報 4/25

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（中央社台北25日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本東京新增近5000例染疫，未滿10歲患者居各年齡層之冠；中國疫情嚴峻，累計確診數破20萬大關。

英國研究23日指出，染疫住院患者中，一整年過後完全康復的人不到30%。研究警告，「新冠長期症狀」（long COVID）恐成為一種常見病況。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間25日上午7時，全球至少621萬7695人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億942萬1462人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日在疫情記者會中公布，新增5172例確定病例，分別為5092例本土個案及80例境外移入，72例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

陳時中指出，新增的重症個案，為1名50多歲男性，有糖尿病史，已完整接種3劑疫苗，出現症狀為上消化道出血、腸阻塞合併呼吸衰竭，現在正在加護病房使用呼吸器，有使用瑞德西韋等藥物治療。

● 中國

中國防疫力拚清零，但官方24日通報累計確診數已破20萬大關，顯示清零失靈且疫情加劇。官方數據顯示，23日新增2萬1865例（含確診與無症狀感染者）；其中本土占2萬1796例。

上海新增本土確診再破2萬例，當地政府坦言，疫情仍處在高位波動狀態，部分建設工地與企業等聚集讓疫情有所抬頭，將持續堅持動態清零，展開分區分級的「抗原加核酸」篩查。

上海疫情未見趨緩，當地政府在23日實施封控區「硬隔離」措施，封控區的小區門口圍起鐵柵欄，居民宛如被關在籠子裡，作法引起爭議。另外中國媒體報導，浦東並非唯一實施「硬隔離」的行政區，包含浦西的徐匯區、閔行區也對區內很多社區進行了「硬隔離」措施。

北京再新增21例本土病例，並新增高風險和中風險地區各一處。官方表示，北京這輪疫情呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快的特點，必須「嚴防死守，以快制快」。

北京市官方24日宣布，疫情最嚴重的朝陽區25日起全區進行常態化核酸檢測，做完檢測後再上班，並呼籲民眾減少社會面活動。不少北京及外地網友表示，應該要囤貨了。

● 香港

香港官方24日通報新增染疫人數429例，低於500例，第5波疫情漸趨緩；另新增13例死亡案例。

香港過去一週單日新增確診數維持在500至700例水平，呈穩定、緩慢下降趨勢。

香港第五波疫情趨緩，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅24日表示，估計香港染疫人數已超過400萬，認為已築起免疫屏障，港府可加快放寬第2階段社交距離措施。

● 日本

日本境內疫情延燒，東京都24日新增近5000例確診病例，雖然持續減少，但特別的是，未滿10歲患者有906人，居各年齡層之冠。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4936例確診病例，較上週日減少約280例，已連續13天低於上週同日，且近7天平均單日新增病例數為前一週的81.3%。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部24日表示，政府將於25日把新型冠狀病毒傳染病等級從最高的甲類下調至乙類，全面推進防疫和醫療體系復常工作。

韓國自境內首次發現確診病例的2020年1月起將COVID-19列為甲類傳染病，此次時隔2年零3個月將其降級至乙類。由此，醫療機構25日起發現確診病例時在24小時內報告即可。

至於管理確診病例，政府將到下月底維持現行的隔離方針等防疫政策。

此外，政府將著手討論是否解除室外佩戴口罩義務。根據現行防疫規定，室內、室外人與人之間無法保持2公尺以上距離時、參加集會演出等眾人聚集的活動時必須佩戴口罩。

※ 中東

● 以色列

隨著新增確診病例遞減，以色列24日解除執行了1年的室內口罩令，但醫院、養老院和國際航班仍需強制佩戴口罩。

以色列疫情1月達高峰後，新增確診就一路下滑。Omicron變異株引發的重症從1200例高峰降至200例左右。

自疫情2年前爆發以來，以色列累計逾400萬確診，至少1萬658人病歿。

※ 歐洲

● 英國

英國研究23日指出，COVID-19住院患者中，一整年過後完全康復的人不到30%。研究警告，「新冠長期症狀」恐成為一種常見病況。

法新社報導，這項涉及逾2300人的研究中，女性完全復原的可能性比男性低33%；肥胖染疫者完全康復的可能性只有一半；被裝上呼吸器的患者完全康復的可能性少了58%。

這份研究一窺2020年3月至2021年4月間，英國39間醫院出院民眾的健康情形，並於5個月和1年後再評估當中807人的復原情形。

最常見的新冠長期症狀為疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動力變慢和呼吸急促。

● 義大利

義大利24日通報新增確診5萬6263例，低於前一天的7萬520例；新增死亡79例，同樣低於前一天的143例。

自疫情2020年2月爆發以來，義大利累計確診達1610萬例，累計死亡有16萬2688例，後者居全球第8高。

不包括加護病房的住院COVID-19患者有9895例，燒低於前一天的9914例。送進加護病房的重症患者新增34例，低於前一天的43例，目前共有416例。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110425