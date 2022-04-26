俄警告有爆發第3次世界大戰危險 北京籲冷靜

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（中央社台北26日電）俄羅斯外長拉夫羅夫今天警告，烏克蘭局勢有爆發第3次世界大戰的「真實危險」。對此，中國外交部發言人汪文斌說，希望有關各方保持冷靜克制，避免讓歐洲與世界付出更大的代價。

俄烏戰火持續。法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向俄國各大新聞機構發表談話時表示，會持續與烏克蘭和平談判，但警告有爆發第3次世界大戰的「真實危險」，並稱北約提供武器給烏克蘭，等於是與俄國打代理人戰爭。

澎湃新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，汪文斌被問到，中方是否認同拉夫羅夫的看法，以及中方會針對可能擴大的戰爭範圍作哪些準備？

汪文斌回答，沒有人希望看到爆發第3次世界大戰，希望有關各方保持冷靜克制，防止局勢升級，儘快實現和平，避免讓歐洲和世界付出更大的代價。

汪文斌強調，當前形勢之下，各方首先要支持對話談判，防止衝突擴大化與長期化。

他並且提出「三個反思」，包含反思歐洲何以在冷戰結束30多年後重陷地緣政治衝突的漩渦；如何構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構；如何加強全球安全治理體系。

至於澳洲國防部長杜登（Petter Dutton）25日表示，隨著中國已對澳洲構成軍事威脅，澳洲唯有備戰反制，才可能持續享有和平。汪文斌則說，澳方個別政客慣於通過發表抹黑中國、鼓吹戰爭的瘋狂言論來謀取政治私利。

汪文斌稱，「這種卑劣做法中國人民看得很清楚，國際社會也看得很清楚」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110426