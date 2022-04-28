美國染疫病故喪葬補助 疑有數百件申請付了兩次

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國會稽核處（Government Accountability Office）今天發表最新報告提到，聯邦緊急事故管理總署（FEMA）可能替數以百計感染COVID-19病故的患者付了兩次喪葬費用。

美聯社報導，國會稽核處發現有374名病歿者的名字被列在不只一份申請單上，這些申請是用來獲取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）喪葬補助費。根據報告，相關補助金額約達480萬美元，可能涉及不當或潛在詐欺性支付。

聯邦緊急事故管理總署發言人羅森堡（Jaclyn Rothenberg）今天說，此案並非大規模詐欺，被視為有風險的喪葬補助金額相對來說也不多，在署內「多層內部品管和詐欺管控」下產生的不當撥款不到1%。

羅森堡在聲明中說：「令人遺憾的是，詐欺很常見，尤其是盜用身分。聯邦緊急事故管理總署實施管控措施來檢查實例，有能力讓任何以詐欺手法申請補助的人遭到起訴。」

根據報告，聯邦緊急事故管理總署告訴國會稽核處，有些重複申請誤領喪葬補助是因為程序錯誤，而不是詐欺，實際上在部分個案中也未撥款兩次。

在國會稽核處負責緊急管理和災難因應的柯里（Chris Currie）及監督國會稽核處審計的席亞（Rebecca Shea）說，這些案子已被送交國土安全部督察長辦公室判斷是否要展開詐欺調查。

席亞說，他們無法證實聯邦緊急事故管理總署是否在所有案例中都撥了兩次款；她認為，可能有詐欺犯以這項基金為目標，也有些是資料輸入錯誤。

席亞表示：「鑒於我們兩年來在疫情相關計畫中看到的各種問題，如果詐欺犯沒試過從這套制度中牟利，那才奇怪。」

根據報告，截至去年底，聯邦緊急事故管理總署已為將近23萬7000名染疫病故者的23萬5000份申請案撥付15億美元左右的補助金。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110428