星央行：俄烏戰事推升物價 估全球通膨率升至4%

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新加坡央行28日指出，俄烏戰事加劇通貨膨脹，推升能源及穀物等物價上漲，估計今年全球通膨率將升至4%。圖為當地一家購物商場人潮。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月28日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）新加坡央行今天公布報告指出，俄烏戰事爆發加劇通貨膨脹，推升能源及穀物等物價上漲，估計今年全球通貨膨脹率將升至4%，創下2008年來的新高。2022年全球經濟成長可望達3.9%。

星國央行「金融管理局」（MAS）今天發布宏觀經濟檢討報告，內容指出，疫情爆發以來，全球經濟復甦在去年第4季擴及更多領域，這股動能持續至今年初，許多經濟體在消費及製造出現反彈之際，也面臨通膨問題。

金管局表示，2月底爆發至今的俄烏戰事加劇通膨，推升能源、穀物等物價上漲。估計今年全球通膨率將升至4%，為2008年以來的最高。

在經濟成長方面，金管局表示，隨著後疫情時代的經濟復甦趨於成熟及貨幣政策緊縮，預估2022年全球經濟可望成長3.9%，較去年的5.4%和緩。

金管局預期，新加坡核心通膨率在未來幾個月將持續攀升，接近年底時應該會有所趨緩；然而，以中期來看，全球通膨壓力及國內勞動市場緊縮都可能持續對核心通膨造成上升壓力。

金管局估計，今年新加坡核心通膨率介於2.5%至3.5%之間，略高於先前預測的2%至3%。整體通膨的預測也從2.5%至3.5%調升到4.5%至5.5%。

另一方面，報告指出，隨著逐步鬆綁防疫措施，星國經濟復甦已擴及受疫情衝擊最為嚴重的產業別。新加坡自3月底以來，逐步擴大放寬國內防疫措施及邊境管制，國內導向及旅遊相關產業都可望驅動經濟成長。

整體看來，金管局表示，若俄烏戰事未進一步衝擊全球經濟且疫情也沒有再度變得嚴重，預期新加坡2022全年經濟成長可望達到3%至5%。（編輯：黃自強）1110428