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拜登亞洲行 白宮：將重申對台政策不變

2022/4/29 07:38（4/29 07:55 更新）
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美國總統拜登5月下旬將前往亞洲出席四方安全對話領袖會談。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登5月下旬將前往亞洲出席四方安全對話領袖會談。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）白宮發言人莎琪今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）5月下旬前往亞洲出席四方安全對話領袖會談時，將重申美國基於台灣關係法的對台政策不變。

拜登預計5月20日至24日訪問韓國與日本，分別與韓國的尹錫悅與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。訪問東京的行程中，拜登還將與澳洲、日本、印度領袖召開「四方安全對話」（Quad）領袖會談。這是拜登上任後首度赴亞洲訪問。

韓國總統當選人尹錫悅將於5月10日就任。

莎琪（Jen Psaki）今天在例行媒體簡報被問及拜登是否會利用四方安全對話機會觸及海峽兩岸議題時表示，議程尚未完全確定，但拜登對台灣的立場不變，也肯定會在這次會談重申這一點。

莎琪說，美國政策不變，拜登政策是基於台灣關係法，「這將會持續」。（編輯：郭中翰）1110429

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