美日國安高層談拜登亞洲行 展現美對印太承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）白宮國安顧問蘇利文今天與日本國家安全保障局長秋葉剛男會晤，討論美國總統拜登5月下旬的亞洲行。秋葉剛男指出，這將發出美國對印太地區承諾的強烈訊號。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，蘇利文（Jake Sullivan）向秋葉剛男讚揚日本對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，包括金融制裁、出口管制，以及對烏克蘭的人道與軍事援助，雙方也同意持續密切合作，共同因應俄羅斯的入侵行為。

蘇利文與秋葉剛男討論美國總統拜登（Joe Biden）即將於5月下旬前往韓國與日本訪問的準備行程。秋葉剛男歡迎拜登到日本訪問，指出這將向該區域與其他區域發出美國對印太地區承諾的強烈訊號。

蘇利文與秋葉剛男也一致認為，拜登與岸田文雄的會晤是一個機會以加強美日同盟、採取措施強化區域嚇阻力，並推進對自由開放印太地區的共同願景。

蘇利文也強調第2次「四方安全對話」（Quad）領袖會議的重要性，認為這是展示四方正為該區域人民帶來成果的關鍵事件。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美日高層近來密切接觸，除蘇利文今天與秋葉剛男會晤、拜登將在5月下旬前往日本訪問外，日本防務大臣岸信夫明天也將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈會談。

拜登預計5月下旬前往韓國與日本訪問，並將與即將於10日正式就任的韓國總統當選人尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。訪問東京期間，也將與澳洲、日本、印度領袖召開「四方安全對話」領袖會談。這是拜登上任後首度赴亞洲訪問。（編輯：林憬屏）1110504