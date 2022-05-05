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聯準會預期更多升息2碼動作 巴西連續10次升息

2022/5/5 10:24
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（中央社華盛頓/巴西利亞4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天指出，聯準會將迅速行動調高利率以抑制通貨膨脹飆漲，且可能有更多大幅升息動作；巴西央行則宣布連續10次升息。

法新社報導，聯準會今天宣布升息2碼（0.5個百分點），為22年來首見。鮑爾（Jerome Powell）會後表示，「接下來兩次決策會議，有可能有更多升息2碼動作」，不過升息3碼（0.75個百分點）則不列入考慮。

在美國聯準會宣布升息後，巴西中央銀行今天也宣布連續第10次調高主要利率，證明個拉丁美洲最大經濟體的決策者難以抑制通膨。

巴西央行表示通膨「持續令人驚訝」，貨幣政策委員會決定將基準貸款利率Selic調高1個百分點至12.75%，符合分析師預期。

巴西央行在聲明中指出，全球經濟環境「持續惡化」。

聲明指出，「中國新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和烏克蘭戰爭引發供應問題，導致源自（冠狀病毒）大流行的通膨壓力更加嚴重。」

巴西央行還表示，下次於6月14至15日召開的會議，預期升息幅度將會縮減。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110505

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