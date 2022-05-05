英相強生將會晤日相岸田 深化防衛與貿易關係

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國首相強生今天將和來訪的日本首相岸田文雄會面，強化兩國在國防與貿易方面的合作關係，這是英國後脫歐時代與印太國家深化關係的政策一環。

會談預計將聚焦在針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的施壓措施，兩位領導人也將原則上同意允許英日部隊合作的防衛協議。

強生（Boris Johnson）將宣布「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）是「具里程碑意義的國防夥伴關係」，英國和日本武裝部隊將根據這項協定，共同部署執行訓練、聯合演習和賑災活動。

兩位領導人將觀看英國皇家空軍（Royal Air Force）的空中分列式並校閱儀隊。

強生在兩人會面前發布聲明說：「作為兩個偉大的民主島國…英國和日本專注於推動成長，創造高技術就業機會，並確保我們仍然是技術超級強國。」

強生說：「岸田首相的訪問將加速我們密切的國防關係，在我們貿易夥伴關係的基礎上，促進重大基礎設施計畫—支持我們的升級計畫。」

英國2020年1月離開歐洲聯盟（EU）以來，強生稱印太「日益成為世界地緣政治中心」，並著手擴大英國在此區的影響力。

這次訪問也將強化雙方以2020年達成的協議為基礎的貿易關係，這個協議是英國脫歐後的第一個自由貿易協定。英國前商務大臣克拉克（Greg Clark）將被任命為對日本的貿易特使。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110505