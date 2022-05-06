全球去年近2億人挨餓 俄烏戰事雪上加霜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）由聯合國、歐盟與各反飢荒組織共同發布的一份年度報告指出，在俄羅斯2月底入侵烏克蘭前，全球面臨嚴重飢餓人口已創新高逼近2億，俄烏戰事打亂糧食供應讓問題更形惡化。

「紐約時報」報導，聯合國、歐盟及多個反飢荒組織共同組成的「全球應對糧食危機網絡」（Global Network Against Food Crises）發布最新年度報告指出，去年世界53個國家地區共1.93億人瀕臨挨餓或糧食嚴重不足，比2020年所締造的紀錄又增加26%。

報告指出，這群人「面對俄烏戰事尤其脆弱，主要是相關地區高度仰賴糧食進口與農產輸入，難以承受全球糧食價格劇烈波動」俄國與烏克蘭均為全球穀類出口重鎮，尤其對非洲國家。

俄國侵烏加劇本已飽受乾旱、飢荒之苦的東部非洲苦難，當地因雨量低於平均值出現40年來最嚴重的乾旱，超過1300萬人面臨嚴重飢餓。

俄烏戰事摧毀基礎設施、癱瘓收成，導致像葵花油這類產品價格飛漲、全球小麥出口大宗的烏克蘭難以輸出，相關的制裁連帶讓俄國與白俄羅斯的肥料無法外銷，衝擊全球。（譯者：陳亦偉）1110506