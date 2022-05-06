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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/285

被控損害本國軍隊名譽 俄羅斯記者將遭罰款

2022/5/6 21:34
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）反對克里姆林宮的俄羅斯記者兼市議員艾薩今天說，他因被指在俄國出兵烏克蘭的情況下損害俄軍名譽，而將被罰款多達10萬盧布（約新台幣4萬3000元）。

艾薩（Ilya Azar）說，當局已對他提起行政訴訟，「指控他抹黑俄羅斯為維護國家和公民利益以及國際和平而出兵的行動」。

37歲的艾薩是俄羅斯最大獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）的記者，同時也是地方議員，他引述檢察官的說法表示，這個案子起因於臉書上的一則貼文，其餘詳情他並不清楚。

艾薩說，他面臨多達10萬盧布的罰款。

他諷刺地說：「我已經開始擔心他們忘記我了，也或許我的反戰立場說得不夠清楚。」

在俄羅斯總統蒲亭派兵入侵親西方的烏克蘭後，艾薩即離開俄羅斯。他告訴法新社，他目前身在某一個歐盟國家，但未加以詳細說明。

在俄軍入侵烏克蘭後，俄國當局正加緊消除最後的不同意見。

包括「新報」在內的俄國獨立媒體已被關閉或暫停運營，同時有數萬名俄羅斯人離境以抗議克里姆林宮的政策。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110506

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