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日本：中國遼寧號連4天太平洋演練艦載機起降

2022/5/7 16:40（5/7 17:03 更新）
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日本防衛省統合幕僚監部7日再公布中國海軍遼寧號航空母艦動向。圖為6日遼寧艦實施艦載戰機殲-15起降演練。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp/js）
日本防衛省統合幕僚監部7日再公布中國海軍遼寧號航空母艦動向。圖為6日遼寧艦實施艦載戰機殲-15起降演練。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部網頁mod.go.jp/js）
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部今天再公布中國海軍遼寧號航空母艦動向，從5月3日到6日一連4天在太平洋演練艦載機起降，日方除派出雲號護衛艦監控，戰機也緊急升空因應中方艦載機。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天表示，海上自衛隊5月6日上午9時左右，在日本沖繩縣石垣島南方約170公里海域，確認6艘中國海軍艦艇航行。

這6艘艦艇包括遼寧號航艦、3艘052D型飛彈驅逐艦、1艘055型飛彈驅逐艦，及1艘901型綜合補給艦。

統合幕僚監部指出，繼5月3日到5日後，海上自衛隊確認遼寧艦接著又在6日上午9時起到晚間9時止，一連4天實施艦載戰機殲-15與直升機直-18起降演練。

此次遼寧艦編隊南下，5月1日及2日在東海被海上自衛隊確認後，穿越日本沖繩本島與宮古島間海域南下。

日本出動隸屬第一護衛隊的出雲號直升機護衛艦（相當於輕航艦），進行必要情蒐與警戒監視。另外，對遼寧艦起降艦載戰機，日方戰機也緊急升空因應。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110507

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