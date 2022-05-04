美印太經濟架構有望5月公布 吳釗燮：台灣理論上會在裡面

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外傳美國可望在5月公布印太經濟架構，外交部長吳釗燮（前中）4日表示，IPEF是開放的，台灣能參與哪個層面或是用什麼樣的方式參與，都還在爭取中。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）外傳美國可望在5月公布印太經濟架構（IPEF），外交部長吳釗燮今天列席立院備詢時表示，IPEF是開放的，台灣能參與哪個層面或是用什麼樣的方式參與，都還在爭取中，他認為「台灣理論上會在裡面」。

美國總統拜登（Joe Biden）20日將啟程東亞行訪問南韓、日本，針對出訪期間美方是否公布IPEF，吳釗燮表示，「我的了解是不會在這個場合宣布」，主因是美方還需要很多意見整合。

吳釗燮今天應邀至立院外交及國防委員會報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略布局與僑台商之因應」，民進黨立委羅致政表示，IPEF包含的產業多為台灣強項，不只台灣想加入，美方也需要台灣加入，台灣應展現自信向美積極遊說。

對此吳釗燮回應表示，「台灣理論上會在裡面沒錯」，美國國會、智庫、產業界各界也都了解台灣應該在裡面，都在為台發聲。

國民黨立委溫玉霞表示，美方迄今未公開邀請台灣加入IPEF，是否可能對台灣採取「類邀請」等其他間接方式？吳釗燮表示，IPEF是開放的，台灣能參與哪個層面，或是用什麼樣的方式參與，目前都在爭取當中。

吳釗燮表示，美國從未說不邀請台灣加入，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月28日就強調IPEF是開放具有包容性的架構，不會對台灣等任何理念相近夥伴關上大門，有關台灣的經濟地位、經貿能量、產業鏈等優勢，美國政府部門、國會、智庫、產業界都很清楚，「大家都覺得台灣應該是被包含在IPEF裡面。」

國民黨立委江啟臣詢問，美方是否可能藉拜登本月東亞行宣布IPEF，吳釗燮表示，據他了解不會在這個場合宣布，IPEF主要是建立產業鏈，但就他目前的觀察，不像是要建立美國與中國各自對峙的產業鏈。（編輯：楊凱翔）1110504