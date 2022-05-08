巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）3名美國人在巴哈馬熱門度假勝地離奇死亡，巴哈馬警方今天展開調查。

巴哈馬代理總理古柏（Chester Cooper）昨天發布聲明說：「我們今天很遺憾地宣布，3名美國遊客在埃克蘇馬群島（Exuma）死亡，兩男一女。」

他說，死因仍不明，但不認為是謀殺。

古柏表示，第4名美國女子已由飛機送往巴哈馬首都拿索（Nassau）的醫院，他也對死者家屬表達慰問。

這兩男一女昨天上午被發現陳屍Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，度假村發出的聲明指出，「起初是有人通報健康緊急狀況，我們依照守則，立刻通報急救醫療人員與相關地方當局」。

警方表示，員警在昨天上午9時過後不久抵達現場，發現1名男子倒臥臥房，接著員警獲知在另一度假別墅有另兩名死者。警方聲明指出，第2名男子被發現時人在浴室，女子則在臥室。

警方表示，3名死者都無外傷，但兩名情侶有抽蓄跡象。

調查人員表示，兩名情侶前一晚曾因「身體不適」前往當地醫療設施治療。警方表示，仍在等待驗屍報告，判定3人死因。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110508