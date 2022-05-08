北韓7日試射 日媒：兩架美偵察機疑執行警戒任務

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（中央社東京8日綜合外電報導）北韓7日試射疑似彈道飛彈物體，日本媒體掌握到美軍核偵察機與觀測彈道飛彈的電子偵察機，同日下午先後現身日本沖繩美軍基地，研判可能因應北韓執行警戒任務。

日本放送協會（NHK）報導，南韓軍方推測北韓7日在東部咸鏡南道新浦海域的日本海，由潛艦試射一枚短程彈道飛彈。

沖繩時報報導，部署在美國內布拉斯加州奧夫特空軍基地（Offutt Air Force Base）的WC-135核偵察機，及擁有彈道飛彈觀測能力的電子偵察機RC-135S，7日先後飛抵位於日本沖繩的美軍嘉手納基地。

由於北韓7日下午向日本海方向試射疑為彈道飛彈的飛行物體，研判WC-135與RC-135S可能執行警戒北韓試射彈道飛彈與核試驗等飛行任務。

目擊者表示，WC-135與RC-135S分別在7日下午1時4分及2時50分左右，降落在嘉手納基地。

RC-135S過去經常被日媒目擊，最近一次是琉球放送（RBC）4日報導，北韓當天中午疑似試射彈道飛彈，RC-135S在稍晚的同日下午3時左右降落在嘉手納基地。

報導研判RC-135S是在4日清晨起飛，因此推測在日本海上空執行與北韓試射相關警監任務。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110508