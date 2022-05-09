星總統會晤文在寅 讚新南方政策+深化與東協合作

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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）新加坡總統哈莉瑪今天與即將卸任的韓國總統文在寅會晤，樂見韓國加強並深化與東協合作，在「新南方政策+」下取得良好進展。另外，哈莉瑪明天也將出席新任韓國總統尹錫悅就職典禮。

新加坡外交部表示，在尹錫悅邀請下，哈莉瑪（Halimah Yacob）今天至11日訪問韓國，明天將出席韓國新任總統就職典禮並與尹錫悅舉行雙邊會談。

現任韓國總統文在寅將於今天午夜卸任。新加坡外交部發布新聞稿指出，哈莉瑪今天與文在寅在青瓦台會面，雙方都樂見韓國與新加坡去年完成數位夥伴關係協定的協商，期待早日簽署。

另外，哈莉瑪樂見韓國致力加強、深化與東協合作，在文在寅推動的「新南方政策+」（New Southern Policy Plus）下取得良好進展。兩人都同意東協與韓國應在健康、教育、數位經濟、綠色科技及人民交流方面密切合作。

兩人也針對區域及國際議題交換意見，包括朝鮮半島情勢。哈莉瑪表示，新加坡將持續與國際社會合作，促進朝鮮半島穩定與和平。

北韓近來動作頻頻，4日發射推測為洲際彈道飛彈（ICBM）的行動後，又於7日發射飛彈，這也是今年第15次武力示威。

北韓過去常在南韓新任政府上任前進行武力示威，這次不排除也是對尹錫悅政府的挑釁。（編輯：高照芬）1110509