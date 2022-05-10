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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

美國防部：俄肆無忌憚 強制遣送烏克蘭人至俄境

2022/5/10 10:14（5/10 10:26 更新）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國防部今天表示，有跡象顯示在俄羅斯侵略期間被活捉的烏克蘭人，被迫離開家園遣送俄羅斯。

法新社報導，基輔當局聲稱約有120萬名烏克蘭人被帶往俄羅斯並被留置在拘留營，美國國防部發言人柯比（John Kirby）被問到此事時告訴媒體：「我不能說到底有多少拘留營或是什麼樣子。」

柯比表示：「但我們確有跡象顯示烏克蘭人在非自願下被帶往俄羅斯。」他稱把人強行帶走是「肆無忌憚」的行為，「不是一個負責任大國所當為」。

他表示，烏克蘭人被驅離自己的國家，是又一跡象顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「根本不會接受並尊重烏克蘭的主權」。根據基輔當局說法，這些烏克蘭人通常是被送往俄羅斯偏遠或經濟蕭條地區。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，早在4月初，即俄羅斯發動侵略6週後，就有數以千計烏克蘭人被送到俄羅斯境內。

但烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，這數字後來膨脹到119萬多人，其中包括至少20萬名孩童。

柯比並未將驅逐行動形容是種族清洗，強調五角大廈沒立場這樣判定，但他說，有充分證據顯示在戰爭期間「俄羅斯行徑殘酷」。

柯比說，莫斯科當局已「殘酷對待烏克蘭國家和人民75天…每次大家都在想，他們不會再比這更低級了吧，但他們老是在證明你想錯了」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110510

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