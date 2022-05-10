俄羅斯影片分享平台Rutube遭網攻 連續第2天斷線

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯影片分享平台Rutube昨天遭大規模駭客攻擊，今天連續第2天無法連線。它原定昨天直播在俄國首都莫斯科舉行的勝利日閱兵，卻在典禮開始前數小時遭駭客切斷連線。

法新社報導，Rutube今天在社群媒體Telegram發文表示：「我們實際上遭到公司有史以來最最大規模駭客攻擊，恢復（連線）時間將比工程師起初認為所需更久。」官方網站 rutube.ru則顯示訊息說，它正努力在網攻後恢復連線。

Rutube昨天上午斷線，當時莫斯科正準備在紅場（Red Square）舉行年度勝利日（Victory Day）閱兵典禮。這是俄羅斯2個多月前對烏克蘭發動所謂「特殊軍事行動」後，首場重要官方活動。

Rutube昨天在Telegram發文說：「過去2個月，俄羅斯機關的網站不斷受到網路攻擊，如今駭客也已來到Rutube。我們的影片代管網站正受到大規模網路攻擊。」

「有人真的想要阻止Rutube直播勝利日閱兵和節慶煙火。」

烏克蘭媒體昨天發布數個俄羅斯電視頻道據稱被駭的畫面照片，包括MTS、NTV-Plus、Rostelecom和Winx等頻道，畫面寫著：「你們雙手沾染成千上萬烏克蘭人和他們數以百計孩子的鮮血。電視和當局正在騙人。向戰爭說不。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110510