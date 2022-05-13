深耕印太 美國宣布投資東南亞1.5億美元

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國與東協領袖峰會今天在華府登場，美國政府宣布挹注1.5億美元協助東南亞地區發展潔淨能源、推進海事合作，以深化美國與東協關係，實現對印太地區承諾。

美國與東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會今天在華府召開，身為東道主的美國總統拜登（Joe Biden）今晚在白宮宴請來訪的各國領袖。這也是拜登5月下旬首度前往亞洲訪問前，另一場與亞洲國家的重要會議，展現美國深耕印太地區的決心。

美方資深官員表示，拜登政府將擴大對東南亞地區的投資，總額達到1.5億美元，其中包括用於潔淨能源基礎建設4000萬美元，以及區域海事倡議6000萬美元投資。美國海岸防衛隊（Coast Guard）也將派遣更多人員協助美國合作夥伴進行海事培訓與建設，打擊非法捕撈活動、防止漁業強迫勞動等。美國也將與東協國家在疫情、環境保護等領域擴大合作。

這名官員在背景簡報表示，長期以來，東南亞對美國一直很重要。隨著東南亞發展，該地區重要性也在增加，在全球舞台上越來越繁榮與重要。美國需要加強既有雙邊國家合作，也要與東協組織合作。

被問及中國近年來在東南亞積極投資，讓東協國家對夾在美中之間感到為難時，資深官員指出，美國知道中國是該地區的重要參與者，美國在印太戰略與雙邊往來中都明確表示，不會要求各國在美國與中國之間做選擇，但他也強調，美國尋求更穩健關係，期望擴大合作領域。

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除了投資與深化合作外，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）昨天在華府一場智庫活動上表示，台灣也是美國與東協領袖峰會的討論議題。

康貝爾表示，美方將強調希望採取措施確保台灣海峽和平穩定，不尋求採取挑釁行為，清楚表達嚇阻挑釁措施的期望。對其他國家而言，不論公開或私下，強調發生在烏克蘭的事絕不能在亞洲發生至關重要。（編輯：林憬屏）1110513