支持全球終結疫情 韓國總統尹錫悅加碼近90億元

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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國新任總統尹錫悅今天承諾，將再提供3億美元（約新台幣89億元）給全球倡議「獲取COVID-19工具加速計畫」，為較貧窮國家的病毒檢測、治療和疫苗接種提供資金。

尹錫悅在第二屆線上「全球COVID-19高峰會」上演講時宣布這個消息。峰會的目的是促進努力結束疫情，以及做好準備因應將來的衛生威脅。

尹錫悅承諾提供的資金，將使韓國向「獲取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）工具加速計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator，ACT-A）捐助總額來到5億1000萬美元（約新台幣152億元）。ACT-A是由世界衛生組織（WHO）和其他援助組織贊助成立。

尹錫悅在演講中說：「我們將支持國際社會努力終結COVID-19。」

「我們將額外捐助3億美元，協助確保有充足的疫苗供應急需者，並確保疫苗供應能安全、快速地施打。」

尹錫悅還表達支持建立由美國和印尼推動的財務中介基金，基金的目的在加強預防疫情，20國集團（G20）4月已暫時同意這項計畫。

這次的演講是尹錫悅10日就職後，首度出席世界領袖多邊會議。

第二屆「全球COVID-19高峰會」會由美國、貝里斯、德國、印尼及塞內加爾聯合主辦。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）11105013