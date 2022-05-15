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COVID-19全球最新情報5/15

2022/5/15 07:54（5/15 08:16 更新）
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（中央社台北15日電）亞洲足球聯盟14日宣布，中國考量到境內疫情，已放棄2023年亞洲盃決賽週賽事主辦權。與此同時，北韓14日通報新增21人發燒死亡，國家領導人金正恩稱此疫情是建國以來「最大動盪」。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間15日上午7時，全球至少626萬3074人感染（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億2098萬6627人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心宣布，國內14日新增6.3萬例本土病例，比13日少約2%，死亡增40例、中重症增130例；死亡個案中有3例不到50歲，中重症個案則有39例從未打疫苗。

● 中國

中國官方14日通報，新增1979例本土病例，其中力拚本月中旬解封的上海市通報1681例，疫情陷入膠著的首都北京市占56例。

亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation, AFC）14日宣布，中國考量到境內COVID-19疫情，已放棄2023年亞洲盃（Asian Cup）決賽週賽事主辦權。

● 香港

香港14日新增284例確診，其中33例為境外移入，其餘均為本土病例。過去一天，又有1人染疫死亡。

● 日本

日本各地疫情持續，雖然東京、大阪等地單日新增確診病例微降，但疫情最嚴峻的沖繩縣14日依舊新增2464例確診，創單日次高紀錄。

● 北韓

北韓國家新聞通訊社報導，北韓14日通報新增21人發燒死亡；北韓正在對抗首波COVID-19疫情，國家領導人金正恩稱這是建國以來「最大動盪」。

● 越南

越南3月15日重新開放國際旅遊後，一步步鬆綁入境要求。越南官方指示，自5月15日起，暫停旅客入境越南前須做COVID-19篩檢的要求。（編輯：陳正健/核稿：劉文瑜）1110515

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