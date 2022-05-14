北韓疫情增21人發燒病故 金正恩稱建國來最大動盪

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北韓14日通報新增21人發燒死亡，國家領導人金正恩稱這是建國以來「最大動盪」。圖為6日平壤街頭民眾戴口罩防疫。（共同社）

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（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓國家新聞通訊社報導，北韓今天通報新增21人發燒死亡；北韓正在對抗首波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國家領導人金正恩稱這是建國以來「最大動盪」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，自北韓4月底開始通報出現不明來源的發燒病例後，迄今約有逾28萬人接受治療，27人死亡。

報導說：「5月13日，全國通報新增17萬4440起發燒病例，有8萬1430人康復、21人死亡。」

報導又提到：「全國生病的人數累計為52萬4440人，其中23萬4630人完全康復，28萬8810人接受治療，病故人數目前累計達27人。」

北韓國營媒體沒有說明新增的死亡病例是否是因感染COVID-19不治。北韓中央通信社昨天報導，有1起死亡病例證實是感染Omicron變異株。

北韓中央通信社報導，新增21死的消息是今早在執政黨北韓勞動黨會議上宣布，領導人金正恩也出席會議。他說，這場疫情是自北韓建國以來最嚴重的災難，但最終將會克服。

據報導，金正恩表示，這場衛生危機是因黨內組織在抗疫因應上的無能與不負責任造成，必須採取行動在可能最短時間內克服疫情。

法新社引述專家說法指出，北韓的醫療系統殘破不堪，為全球最糟糕，且缺乏必要藥物與設備。

北韓已宣布全國封鎖，金正恩表示，將效法中國的防疫模式。

他說：「我們應該從中國共產黨與中國人民在防堵病毒上累積的經驗與達成的豐碩成果，學習如何對抗疫情。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110514