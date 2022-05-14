越南防疫再鬆綁 15日起旅客入境前免篩檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內14日專電）越南3月15日重新開放國際旅遊後，一步步鬆綁入境要求。越南官方指示，自5月15日起，暫停旅客入境越南前須做COVID-19篩檢的要求。

越南政府新聞網（baochinhphu.vn）13日晚間報導，越南剛剛簽發關於暫停對入境越南前須進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢要求的公文。

公文表示，根據世界衛生組織（WHO）公告，全球關於COVID-19疫情的病例數和死亡數有開始下降的趨勢；疫苗基本上對COVID-19變種病毒仍然有效。許多國家和地區逐步放寬包括入境須進行COVID-19篩檢在內的防疫措施。

報導指出，自2022年3月15日至今，越南全國新增病例數持續下降，重症及與COVID-19相關的死亡病例數下降，COVID-19疫苗覆蓋率相當高。

報導表示，為促進社會經濟恢復和發展活動創造有利條件，越南總理范明正指示，自5月15日起，暫停有關入境越南前須進行COVID-19篩檢的要求。衛生部密切關注疫情演變，指導實施疫情防控措施。

越南對於入境旅客的防疫規定不斷放寬，越南衛生部4月27日已經停止旅客入境越南時填寫的健康申報。此外，自4月30日起暫停民眾於越南國內旅行、移動須填寫健康申報的規定。

越南人口總數約9800萬，迄今已有逾1069萬人確診COVID-19，4萬3063人染疫死亡。官方表示，越南12歲以上族群已有96%完整接種疫苗，5至11歲兒童的疫苗接種行動正在進行。（編輯：馮昭）1110514