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疫苗第4劑16日起開打 3族群初估400萬人可接種

2022/5/14 16:37（5/14 17:04 更新）
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北14日電）指揮中心16日將開放3類對象接種第4劑COVID-19疫苗，估有400萬人符合接種資格；疫苗到貨時程方面，下週有輝瑞BNT疫苗抵台，也會和Novavax討論寄送檢驗樣品。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，16日起將開放接種第4劑COVID-19疫苗，接種對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據初步預估，將有400萬人符合資格。

台灣可望透過COVAX平台買到200萬劑Novavax疫苗，衛福部食藥署署長吳秀梅今天證實，Novavax已向食藥署提出緊急使用授權（EUA）申請，力拼1個月內審查完畢。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，指揮中心和Novavax接洽已有一段時間，近日藥廠也已將技術性資料送交食藥署審查，會再洽談是否可先寄送少量疫苗供先行檢驗，相關時程都在安排當中。

莫德納疫苗日前開放6歲至11歲兒童接種，外界好奇不良反應狀況。周志浩說，兒童接種莫德納一切順利，沒有嚴重不良反應報告，輝瑞BNT疫苗方面將依原定時間、約下週運抵台灣就是下禮拜。

根據指揮中心統計，昨天接種12萬2275劑COVID-19疫苗，累計接種5357萬1370劑，人口涵蓋率第1劑85.86%、第2劑80.76%、第3劑62.77%、基礎加強劑接種率0.84%。（編輯：屈享平）1110514

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