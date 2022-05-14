高雄約2000人符合第4劑疫苗接種資格 開放自行預約

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中央宣布3類對象16日起開放接種第2次追加劑，高雄市長陳其邁（中）14日表示，考量接種間隔，高雄市到5月底前約有2000人符合第4劑接種資格，民眾可到全市435間合約醫療院所接種，相關名單可上網查詢、也可在網路上預約。中央社記者曾以寧攝 111年5月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）指揮中心今天宣布16日起開放3類對象接種第2次追加劑。高雄市長陳其邁表示，5月底前高雄市約有2000人符合資格，可自行上網查詢、預約後到435間合約醫療院所接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，5月16日起開放接種第2次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，接種對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。接種時間建議與前一劑間隔5個月。

陳其邁今天下午召開COVID-19防疫記者會表示，考量接種間隔，高雄市到5月底前約有2000人符合第4劑接種資格，人數不多，尤其很多長輩都有慢性病，都有熟悉的家庭醫師，因此建議自行到診所打，也可以評估過去打疫苗的效果，是又方便又安全的方式。

陳其邁說明，符合接種資格的民眾可到全市435間合約醫療院所接種，相關名單可上網查詢、也可在網路上預約接種。

陳其邁表示，高雄市65歲以上以上第3劑接種率已達72.2%，高於全國平均，各合約醫療院所也持續提供疫苗，提醒還沒打的民眾盡快接種。

中央流行疫情指揮中心公布高雄今天新增3766例確診。高市府表示，其中有境外移入、系統重複、轉外縣市、改判共69例，隔離轉陽485例、特定娛樂場21例、外縣市旅遊史122例、密切接觸者2976例、新案疫調中93例。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，陸續接獲職場防疫長諮詢同仁確診處理方式，提醒職場暴露風險在於人員動線、公共空間清消、與辦公空間分艙分流是否落實，應確實釐清人、時、地等接觸狀況，並提醒同仁有症狀就要就醫、快篩，以減少職場群聚感染。（編輯：黃世雅）1110514

（高雄市政府提供）

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