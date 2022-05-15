美共和黨參議員代表團訪烏克蘭 支持抗俄

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（中央社記者周世惠舊金山14日專電）在美國加深承諾、協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵之際，聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天與另外3位共和黨籍參議員造訪烏克蘭，與總統澤倫斯基會面。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對麥康奈的拜訪表達感激。他說，俄羅斯正對烏克蘭人民進行種族滅絕，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）犯下了令全世界震驚的戰爭罪，包括虐待、大規模處決和性侵，歐洲自二次世界大戰之後從未見過這樣的罪行。

麥康奈一行出訪烏克蘭的消息由澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室對外發出。

「紐約時報」今天報導，正值美國參議院致力於通過對烏克蘭400億美元的緊急軍事和人道救援計畫，麥康奈在另外3位共和黨參議員陪同下，突訪烏克蘭，在幾位美國重要政治人物最近訪問之後。

美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）本月8日母親節突訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）會晤。這是美烏兩國第一夫人首度見面，也是俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，歐倫娜首度公開露面。美國眾議院議長裴洛西本月1日造訪烏克蘭首都基輔，並與總統澤倫斯基會面。

儘管外界對於美國總統拜登政府面對烏俄衝突的整體戰略及美國援助的範圍仍有疑問，麥康奈罕見的國際出訪，凸顯在民主共和兩黨政治分歧下，華盛頓對烏克蘭抵禦俄羅斯入侵有廣泛支持。

麥康奈本週曾表示，幫助烏克蘭不單是人道主義援助，也直接關係到美國的國家安全和重大利益，「俄羅斯赤裸裸的侵略不會成功，且會付出龐大代價」。

他說：「如果烏克蘭不能擊退俄羅斯的侵略，無疑地美國和歐洲的安全也會受到威脅。」

美國參議院12日未能加速通過增援烏克蘭的400億美元法案，主因是被財政保守主義議員擋下、要求修改法案，設置監察長監督對烏克蘭的支出。預期這項援烏法案最快仍有望在下週通過。（編輯：郭中翰）1110515