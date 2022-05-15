北韓疫情逾82萬人發燒 增15人病故

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北韓15日表示，又有15人因「發燒」喪命。圖為6日平壤街頭民眾戴口罩防疫。（共同社）

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（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓今天表示，又有15人因「發燒」喪命，全國目前有超過82萬人出現發燒症狀。

北韓近期才因爆出首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，而下令全國封鎖。

北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，有82萬620人出現發燒症狀，至少32萬4550人正在接受治療，目前已有42人病歿。

北韓領導人金正恩表示直言，境內的惡性傳染病傳播，是北韓建國以來面臨的最大動盪。

北韓中央通信社說：「境內所有省、市、縣已全面封鎖，各工作單位、生產單位和居住單位也都各自封閉起來。」

儘管已經啟動「最大規模的緊急隔離系統」，以減緩疫情在未接種疫苗人群中蔓延，但北韓現在每天都出現大量新增病例。

北韓12日證實在首都平壤發現具高度傳染力的COVID-19變異病毒株Omicron，金正恩當天就下令全國實施封鎖。

這是北韓政府首度承認境內出現COVID-19確診病例，意味自疫情2020年於全球爆發以來，北韓兩年多來一直將COVID-19擋在門外的「奇蹟」破功。

金正恩說：「此次惡性傳染病蔓延，可說是朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）建國以來最大的一次動蕩。」

北韓衛生系統搖搖欲墜，是全球醫療服務最糟糕的國家之一，沒有疫苗和能夠對抗病毒的治療藥物，也沒有大規模篩檢能力。

中國和世界衛生組織（WHO）的疫苗全球取得機制（COVAX）先前欲提供疫苗給北韓，但遭平壤拒絕。中國和南韓已相繼宣布提供援助和疫苗給北韓的新計畫。

美國和南韓已經示警，稱金正恩正準備舉行另一次核試，將是他掌政後的第7次，且可能隨時發生。

分析人士警告，金正恩可能會加快他的核試計畫，以轉移北韓民眾對國內爆出災難性COVID-19疫情的注意力。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110515