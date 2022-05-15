土耳其不挺芬蘭瑞典入北約 學者：時間化解歧異

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安卡拉畢爾肯特大學副教授卡拉達指出，美國等重要角色將在芬蘭、瑞典加入北約案發揮調解作用，緩解土耳其疑慮，找到各方都能接受的解決方案。（卡拉達提供）中央社 111年5月15日

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（中央社台北15日電）土耳其表態不支持芬蘭、瑞典入北約。國際關係學者卡拉達指出，土耳其2009年也曾反對北約秘書長人事案，經數月協商後改變立場。瑞典和芬蘭加入北約，土耳其同樣需時間緩解疑慮，美國也需出面調解，相信歧異終將化解。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）今天正式宣布，芬蘭將申請加入北大西洋公約組織（NATO），預料瑞典也很快會跟進。由於加入北約需全體會員國同意，土耳其又是成員之一，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）日前表態不支持兩國入北約，為北約東擴添不定數。

安卡拉畢爾肯特大學（Bilkent University）副教授卡拉達（Haluk Karadağ）告訴中央社，艾爾段指芬蘭與瑞典支持「庫德工人黨」（PKK）及伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的支持者等，土耳其對兩國加入北約案，並非抱持正面態度。

PKK是土耳其眼中的恐怖組織，葛蘭則因2016年一場失敗政變遭土國通緝，目前人在美國。

卡拉達說，這凸顯PKK等團體對土耳其內政安全的敏感度，不過，土耳其是否終將擋下瑞典及芬蘭加入北約一案，他認同芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavesto）所說，這需要一些時間，但終將獲得解決。

他指出，一直以來，土耳其與其他北約成員國間各有討價還價考量，互動並非一帆風順。土耳其2009年曾反對北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）人事案，美國帶頭與土耳其進行數月雙邊談判後，土耳其改變立場。

卡拉達表示，美國等重要角色也將在芬蘭、瑞典加入北約案發揮調解作用，緩解土耳其疑慮，協助在俄羅斯、烏克蘭戰爭的背景下，找到各方都能接受的解決方案。

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除了長年肉中刺庫德族分離分子外，希臘議題也是土耳其不挺芬蘭與瑞典加入北約的原因之一。艾爾段13日告訴記者，土耳其前任政府在接受希臘加入北約時做出「錯誤」決定。「你也知道希臘有北約撐腰，針對土耳其的態度。身為土耳其，我們不願在這方面再犯錯」。

前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏（Yevgeniya Gaber）推測，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）16日在白宮會晤美國總統拜登，雙邊料將談到相關議題，甚至達成某種諒解，推進北約東擴進程。（編輯：韋樞）1110515