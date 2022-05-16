共和黨領袖：預期美參院18日表決400億援烏法案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩/布魯塞爾16日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈表示，他預期參院今天舉行相關程序投票後，將於18日表決通過規模約400億美元（約新台幣1兆1916億元）烏克蘭援助法案。

麥康奈（Mitch McConnell）14日訪問烏克蘭首都基輔後，昨天在斯德哥爾摩和媒體舉行電話會議時表示：「我們預期在週一（今天）的動議程序中，將啟動終止辯論提付表決（cloture ）程序，這樣將可以在18日通過這項法案。」他說的終止辯論提付表決程序是指限制辯論時間在30小時內。

美國總統拜登（Joe Biden）提出330億美元援烏法案，其中涵蓋200億美元的軍援。美國聯邦眾議院將金額提高至400億美元左右，增加軍事和人道援助。

此外，歐盟執行委員會（European Commission）18日將提出最新烏克蘭金援案，其中包括新貸款，以提供基輔立即的流動性，並承諾提供烏克蘭重建的長期融資協助。

根據兩名熟悉內情的消息人士透露，短期金援規模尚未決定，預期將大致涵蓋烏克蘭2個月財政需求，主要是透過貸款。

另一名官員表示，金援的資金可能是來自歐盟預算和歐盟國家，並駁斥稍早傳出可能是透過發行聯合債券的方式募集。

國際貨幣基金（IMF）4月曾預估，烏克蘭每月需要大約50億美元，至少3個月，以填補俄羅斯侵略烏克蘭後即刻出現的財政短缺。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）呼籲應該以補助金的形式，而不是貸款的方式來提供烏克蘭援助。

歐盟金援的規模也將視七大工業國集團（G7）國家願意貢獻的程度而定。G7財長會議本週將登場，料在歐盟執委會宣布金援方案之後。

這項金援方案仍須經過歐盟國家批准通過，歐盟國家可能會試圖修改。

歐盟外交官表示，歐盟國家對於如何協助烏克蘭的看法分歧，其中許多國家支持提供貸款，儘管IMF看法不同，且烏克蘭可能會無力償還。而德國在內的一些歐盟國家則支持提供烏克蘭補助金。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110516