黎巴嫩國會大選投票率低迷 執政真主黨聯盟受挫

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（中央社貝魯特16日綜合外電報導）飽受危機的黎巴嫩舉行國會大選，今天的初步結果顯示，由伊朗支持的什葉派真主黨（Hezbollah）所屬執政聯盟遭遇挫折，改革派獲得提振。

法新社報導，這是黎巴嫩深陷經濟危機以來首次舉行大選，但昨天的投票率低迷。經濟危機引發對世襲與貪污統治階級的民怨。

許多投票所停電，選民被迫用智慧型手機的手電筒照明投票，反映黎巴嫩深陷自1975至1990年內戰以來最慘痛經濟危機。

正式結果將於今天稍晚公布，揭露國會128席次是否仍將由真主黨及兩大盟友主導。

真主黨被許多西方國家視為「恐怖分子」組織，但在大選中保住所有席次，不過基督教派系盟友、總統奧恩（Michel Aoun）所屬的「自由愛國運動」（Free Patriotic Movement）輸掉一些席次。

與沙烏地阿拉伯有強烈連結、前軍事強人季吉（Samir Geagea）所屬的黎巴嫩力量黨（Lebanese Forces）贏得多個新席次，可望一躍成為最大的基督教派系政黨。

無論最終選舉結果如何，觀察家預估，下屆政府陣容需要數個月協商才會出爐，而在黎巴嫩需要國際貨幣基金組織（IMF）救助的此刻，這將導致更多的政治癱瘓。

昨天大選投票率僅有41%，較2018年選舉下降8個百分點，顯示壟斷權力30年的傳統宗派政黨未能動員他們的支持者出來投票。

投票率在遜尼派穆斯林選區尤其低迷，因為前總理哈里里（Saad Hariri）退出大選，並在他的社群發起實質杯葛。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110516