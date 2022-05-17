肯定歐洲接納烏難民 紅十字會盼相同對待非洲人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合總部16日綜合外電報導） 紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）會長羅卡（Francesco Rocca），今天指責他所謂的歐洲在非洲與烏克蘭難民之間的差別待遇。

法新社報導，羅卡在聯合國的記者會上表示，人們到歐洲尋求保護時，「是的，是有雙重標準」。

羅卡正在參加一場論壇，評估「全球移民契約」（Global Compact for Migration）2018年正式通過以來的進展。他表示，「逃離烏東頓巴斯（Donbas）地區的人，與逃離奈及利亞激進組織博科聖地（Boko-Haram）暴力的人」沒有什麼不同。

羅卡雖然讚揚歐洲社會在短時間內，就接納了數百萬的難民，但讓他感到遺憾的是，只僅迎接數千名來自非洲的難民。那些非洲難民，通常是經地中海地抵達歐州大陸。

他說：「那些逃離暴力的人、那些尋求保護的人，應該受到平等的對待。」他並補充道：「種族和國籍不該成為救人一命的決定因素。」

有超過150個國家在2018年簽署全球移民契約，這項無法律約束力的協議目的是設立框架，因應全球難民的挑戰。

許多難民明知有風險，明知弊端叢生，仍前仆後繼的從非洲前往歐洲尋夢。

舉例來說，聯合國的數據顯示，每年都有數以萬計的難民冒著生命危險，以利比亞當跳板前往義大利，去年就有超過3萬1000人經海路這麼做。

同時，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有600萬難民逃離烏克蘭。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110517