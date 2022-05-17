南加州槍擊案 游錫堃譴責暴力悼鄭達志英勇犧牲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件。立法院長游錫堃今天在社群網站推特（Twitter）發文譴責暴力，也向在此案中挺身阻擋槍手為救人英勇犧牲的醫師鄭達志及其家屬表達哀悼與關切。

游錫堃表示，嚴正譴責發生在加州的台灣基督長老教會的槍擊案。他要向在此案中犧牲的醫師鄭達志表達最深的哀悼之意，鄭達志英勇行為救了很多人的生命，願鄭達志的家人以及此悲劇的傷者都能早日康復。

游錫堃指出，對於任何形式的暴力都是零容忍，必須尊重每個人的言論自由，因為這是一個民主國家的基石，應與志同道合的盟友一起捍衛這得來不易的民主、自由及人權。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據外電報導，加州橘郡警長辦公室表示，當局今天公布，南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會教堂槍擊案，這起槍擊案槍手是來自內華達州拉斯維加斯的68歲周文偉（David Wenwei Chou），他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。

橘郡檢警在記者會指出，槍擊案中挺身阻擋槍手的52歲台裔醫師鄭達志是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵原因。警方不捨鄭達志並譽為「英雄」。（編輯：謝佳珍）1110517