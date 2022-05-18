日本1到3月GDP季減0.2% 疫情影響個人消費

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本今年1月到3月排除物價波動的GDP實質成長率，較前一季減少0.2%，換算成年率為1.0%負成長，主要是受到Omicron變異株影響，防疫限制造成外食及旅行等個人消費持續低迷。

日本TBS電視台報導，日本內閣府今天公布今年1月到3月的國內生產毛額（GDP），換算年率為1.0%負成長，時隔兩季再度出現負成長。

內閣府同時公布2021年度實質經濟成長率為2.1%，時隔3年呈現正成長，但日本在2020年度經濟成長呈現4.5%大幅負成長，之後復甦力道疲軟，讓從疫情復甦的日本經濟成長步調變為遲緩。

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日本放送協會（NHK）報導，經濟再生擔當大臣山際大志郎說，跟過去疫情擴大期間相比，今年1月到3月的負成長幅度坦白說相當小，由於防疫限制解除，接下來4月到6月的GDP結果將展現飲食及服務業消費，絕對不會是負成長，因此暫無必要改變當前對景氣持續好轉的判斷。

不過，山際也說，烏克蘭情勢作為景氣衰退風險，對景氣動向具有相當不確定性，雖然不會說對1月到3月的經濟成長沒有影響，但研判對4月到6月的影響較大，日本政府會實施迅速且確實的綜合緊急對策，來因應景氣衰退風險。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110518