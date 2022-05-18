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泰國首季國內航班量恢復疫情前水準 國際線待努力

2022/5/18 18:47
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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）隨著疫情趨緩，泰國放寬防疫限制並提出刺激旅遊方案，泰國國內線航班在今年第一季已經回復疫情前的水準，不過國際航線只有疫情前的20%，業者估計仍要好幾年才能完全恢復。

泰國去年11月啟動完整接種疫苗旅客免隔離的Test and go計畫，旅客只要登機和落地都做了核酸檢測並事先申請Thailand pass，就可以入境泰國免隔離。而從今年5月開始，旅客進入泰國完全不需做任何檢測，泰國希望吸引更多國際旅客，重振泰國委靡已久的觀光業活力。

民族報（The Nation）報導，泰國航空公司協會（Thai Airlines Association）總裁普堤彭（Putthiphong Prasatthong-Osot） 表示，由於防疫限制逐漸放寬加上政府提出刺激旅遊的方案，泰國國內線以及國際線的旅客量都在上升。

普堤彭指出，今年第一季泰國國內航線的航班數量已經恢復到疫情前的水準，不過國際線只有疫情前水準的20%，如果國際線要恢復到疫情前的水準，恐怕還要花上好幾年。

普堤彭表示，希望今年接下來8個月國內線航班可以持續增加，如果政府取消Thailand pass，就更能刺激增 加航班。

普堤彭分析，接下來航空公司將把重點放在短程的航線如新加坡、越南、柬埔寨、韓國和日本等，長程的國際航線預計從2023年才會開始增加，長程航線的恢復主要還是要看疫情發展狀況以及各國的邊境管制措施而定。

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普堤彭指出，儘管各國都放寬邊境管制措施而且多數的人都打過疫苗，但COVID-19的影響仍會延續好一陣子，航空要恢復疫情前的狀況還要好幾年。

曼谷郵報 （Bangkok Post）報導，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）在新加坡參加2022年樟宜航空高峰會（Changi Aviation Summit 2022），他在會中建議東南亞國家應該共同建立一個疫苗認證制度，如果被廣泛採用，有助於促進航空業恢復。（編輯：韋樞）1110518

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