美疫情回溫 官員籲室內公共場合恢復戴口罩

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國聯邦衛生官員今天警告，目前全國1/3的民眾居住在COVID-19疫情威脅升高的地區，應考慮恢復在室內公共場合戴口罩。新數據顯示病毒傳染率和住院率過去一週大幅增長。

「紐約時報」報導，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle P. Walensky）表示，COVID-19疫情的7天平均住院率在過去一週上升19%。她說每天約有3000人因染疫住院，所幸染疫死亡仍維持在低檔。

相較前一週約24%，目前有超過32%的美國民眾生活在病毒傳染程度偏高的郡。瓦倫斯基說，地方首長和這些區域的個人都應該採行或至少考慮恢復一些預防策略，像是在室內公開場合配戴口罩，並更頻繁篩檢。

但紐時指出，瓦倫斯基和聯邦衛生官員的示警，似乎與總統拜登的個人立場扞格。白宮西廂的立場反映出絕大多數美國民眾心態，即渴望擺脫戴口罩和其他防疫策略的生活。

拜登在絕大多數場合下已不再戴口罩，且恢復參與華府政治和社交活動。白宮仍定期替拜登和他的密切接觸者做篩檢；幕僚指出，拜登有遵循疾管中心指導方針。

另一方面，世界衛生組織（WHO）高層官員今天表示，由於美洲COVID-19染疫人數增加，各國政府需確保各自的醫療保健系統能承受新一波住院潮。

世衛西半球區域分支機構泛美衛生組織（Pan American Health Organization）主任埃蒂安（Carissa Etienne）在電話中告訴媒體：「COVID-19在美洲再度呈上升趨勢。」

埃蒂安說，美洲區域上週新增病例比前一週增加超過27%，其中多由美國造成。根據紐時數據庫，截至昨天，美國新增確診人數單日平均超過10萬例，為2月20日以來首見。

中美洲、加勒比海、巴西和阿根廷病例也呈現上升趨勢。

儘管目前的COVID-19病毒流行株已不若先前幾株易導致重症，但埃蒂安表示，新病例激增仍可能為醫院和醫療保健機構帶來壓力，「當人們生病時，醫院變得人滿為患，醫療系統受到挑戰，死亡人數就會隨之攀升」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110519