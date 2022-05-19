英國再制裁俄國 禁俄航空公司出售機場起降時段

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國政府今天宣布，對俄羅斯主要幾家航空公司實施新的制裁措施，禁止它們將已經遭到禁用的英國機場起降時段出售，估計可使俄國無法獲得5000萬英鎊（約新台幣18.5億元）收入。

法新社報導，英國外交部發布聲明表示：「國有的俄羅斯最大航空公司俄羅斯航空（Aeroflot），以及烏拉爾航空（Ural Airlines）和羅西亞航空（Rossiya Airlines），現在將無法把它們在英國機場未使用且有利可圖的起降時段出售。」

聲明還說，這項行動將防止俄羅斯「估計變現進帳5000萬英鎊」。

自從俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月底下令侵略烏克蘭後，英國已禁止俄國飛機和船舶入境，並已制裁1000多名俄國人和100多個俄國實體。

路透社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示：「我們已經對俄羅斯航空公司關閉領空，今天我們要確保它們無法把在我國機場有利可圖的起降時段變現。」

她說：「只要蒲亭繼續野蠻攻擊烏克蘭，我們就會繼續鎖定俄羅斯經濟。」「每道經濟制裁都強化我們對蒲亭的明確訊息：直到烏克蘭戰勝前，我們不會停止。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110519