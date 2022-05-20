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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/285

五眼聯盟司法當局支持烏克蘭 起訴俄軍戰爭罪

2022/5/20 17:18
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）五眼聯盟（Five Eyes）各國最高司法官員今天強烈支持烏克蘭起訴俄羅斯入侵所犯下的戰爭罪行。

英國、美國、澳洲、加拿大和紐西蘭司法部長或檢察總長表示，他們完全支持烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的作法，確保對俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來所犯戰爭罪行加以究責。

烏克蘭當局表示，他們已針對俄軍涉嫌犯下的罪行，成立數千起案件並加以偵辦。

五眼聯盟各國最高司法官員發表聲明說：「我們支持由烏克蘭以及國際刑事法院（International Criminal Court）等機構的調查行動伸張正義。」

他們說：「我們共同譴責俄羅斯政府的行為，呼籲俄方停止一切違反國際法的作為，終止非法入侵，並配合究責行動。」

這份聲明發表前一天，一名俄羅斯士兵承認在侵烏後第四天殺害一名手無寸鐵的62歲男子，這是烏克蘭首次起訴入侵俄軍。

21歲的俄國士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）在法庭上請求原諒，檢察官對他求處無期徒刑。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110520

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